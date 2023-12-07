В Киргизии заявили о готовности соблюдать антироссийские санкции

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Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев сообщил, что страна не собирается нарушать антироссийские санкции в отношении поставки товаров, применяющихся в военных целях. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что Киргизия сотрудничает как с Россией, так и с Украиной и Евросоюзом. Однако партнёры из блока посоветовали не нарушать санкции, введённые в отношении России, поскольку это помогает российской стороне в ведении боевых действий.
Кулубаев подчеркнул, что Киргизия готова соблюдать антироссийские санкции, однако их не всегда можно отследить.
Министр отметил, что страны Центральной Азии, в том числе и Киргизия, выступают за скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной и не могут выступить с поддержкой лишь в отношении одного государства. Однако Россия является основным партнёром, поэтому сотрудничество в сфере торговли продолжает развиваться.
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Кулубаев подчеркнул, что Киргизия готова соблюдать антироссийские санкции, однако их не всегда можно отследить.
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Анастасия Чинкова