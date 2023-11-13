Президент Киргизии Жапаров рассказал о роли русского языка в стране

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Изучение русского языка позволяет не только освоить новый способ общения, но и получить ключ к душе народа, его духовным и нравственным ценностям. Об этом в ходе форума «Единый народ – сильная страна» заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.
Он отметил, что русский язык сохранит в республике важную роль в статусе официального языка.
По словам Жапарова, сохранение многоязычия в Киргизии – это «веление времени». Президент страны добавил, что граждане, изучающие русский язык, обогащают свой кругозор и получают возможность познать неповторимое мировоззрение.
Глава государства добавил, что в республике развиваются программы многоязычного образования. Таково требование времени, поскольку сейчас каждый гражданин Киргизии обязан знать свой родной язык, русский язык и ещё один иностранный язык по выбору.
При этом Жапаров отметил, что планируется улучшение условий для изучения языков тех этнических групп, которые проживают на территории республики.
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По словам Жапарова, сохранение многоязычия в Киргизии – это «веление времени». Президент страны добавил, что граждане, изучающие русский язык, обогащают свой кругозор и получают возможность познать неповторимое мировоззрение.
При этом Жапаров отметил, что планируется улучшение условий для изучения языков тех этнических групп, которые проживают на территории республики.
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Анастасия Чинкова