Посол Пакистана Джамали: Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС

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Пакистан подал заявку на вступление в объединение БРИКС в 2024 году и рассчитывает на содействие России в этом вопросе, заявил в интервью ТАСС новый посол республики в России — Мухаммад Халид Джамали.
На данный момент в состав БРИКС входят пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. С 1 января 2024 года этому объединению присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина как полноправные участники.
Ранее американские журналисты из агентства Bloomberg предположили, что расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС+» приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС+» и G7 поменяются местами по их оценкам.
Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее пообещал, что рассмотрит заявку Франции о возможном включении в БРИКС, если страна подаст ее. Об этом он сказал в ходе Девятого международного культурного форума в Санкт-Петербурге.
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Ранее американские журналисты из агентства Bloomberg предположили, что расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС+» приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС+» и G7 поменяются местами по их оценкам.
Международные аналитики также предсказывают, что в будущем БРИКС сможет оказывать существенное воздействие на курс доллара. Это связано с включением в состав объединения нескольких крупных экспортеров нефти, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран.
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Артем Путинцев