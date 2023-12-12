В Конгрессе США 13 декабря начнется рассмотрение вопроса об импичменте Байдену

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал дату, когда, по его мнению, Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Россией. Политик считает, что это должно произойти уже в январе будущего года в швейцарском Давосе.