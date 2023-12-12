В Конгрессе США 13 декабря начнется рассмотрение вопроса об импичменте Байдену

Фото: сайт Кремля
Палата представителей Конгресса США 13 декабря проголосует по резолюции об импичменте американского президента Джо Байдена. Об этом агентству Reuters сообщил представитель аппарата Республиканской партии в нижней палате законодательного органа.
Напомним, республиканцы сейчас контролируют большинство голосов в палате, а потому вероятность положительного голосования по резолюции об импичменте довольно высока.
Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер ещё на прошлой неделе заявилна встрече за закрытыми дверями, что «в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену»
Расследование против Байдена, результатом которого может стать его импичмент, началось ещё в сентябре 2023 года. Республиканский представитель палаты представителей США Грег Стюби представил резолюцию о начале процедуры импичмента против президента Джо Байдена. Стюби утверждает, что Байден виновен в «злоупотреблении властью, коррупции, вымогательстве и мошенничестве». В документе также указывается, что президент, возможно, был связан с коммерческой деятельностью членов своей семьи и получал финансирование из-за рубежа.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».
Читайте также:
Республиканцы в ближайшие недели могут проголосовать по импичменту Байдену
Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер ещё на прошлой неделе заявилна встрече за закрытыми дверями, что «в предстоящие недели вероятно предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену»
В свою очередь, официальный представитель Белого дома по вопросам контроля и расследований, спецпомощник президента Байдена Ян Сэмс назвал все происходящее «экстремальной политикой в худшем виде».
Читайте также:
Республиканцы в ближайшие недели могут проголосовать по импичменту Байдену
Байден прокомментировал запуск республиканцами процедуры своего импичмента
Белый дом прокомментировал анонс расследования по импичменту Байдену
Артем Путинцев