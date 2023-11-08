В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ

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Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку законопроекта, который предусматривает передачу Украине российских активов, пишет РИА Новости.
Этот законопроект также предоставляет госсекретарю полномочия выделять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные российские активы. Предполагается, что решение о конфискации активов, находящихся под американской юрисдикцией, будет принимать президент США, и средства после конфискации перейдут в «фонд поддержки Украины».
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