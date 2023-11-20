В Кремле отреагировали на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщает РБК.