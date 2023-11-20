В Кремле отреагировали на решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщает РБК.
«Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла русофобская позиция, которой придерживается руководство соседней страны», — отметил Песков.Представитель Кремля добавил, что инициатором завершения диалога была не Россия.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о темах выступления Владимира Путина на саммите G20. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак