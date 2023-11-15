В Кремле оценили возможность задержания российских танкеров в Дании

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о задержании Данией российских судов, следующих с нефтью, преждевременно.
Прежде издание Financial Times опубликовало статью, в которой говорится, что Дания намерена блокировать танкеры с российской нефтью. Авторы статьи сослались на неназванные источники, которые заявили, что подобная мера может быть введена на фоне массовых нарушений ценового потолка, установленного рядом западных стран.
Спикер Кремля отметил, что издание не раскрыло конкретный источник, поэтому говорить какой-либо блокировке преждевременно. Он также призвал ждать «осязаемой» информации по этому вопросу.
Песков напомнил, что существуют правила международного торгового судоходства, которые необходимо строго соблюдать.
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Спикер Кремля отметил, что издание не раскрыло конкретный источник, поэтому говорить какой-либо блокировке преждевременно. Он также призвал ждать «осязаемой» информации по этому вопросу.
Песков напомнил, что существуют правила международного торгового судоходства, которые необходимо строго соблюдать.
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Анастасия Крестьянова