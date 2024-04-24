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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines

Песков: Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines
24 апреля 2024, 13:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией. Песков добавил, что в решении данного вопроса задействованы российское дипломатическое ведомство и правительство.

Пресс-секретарь отметил, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения».



Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.

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#рф
#турция
Макгрегор: провалившиеся попытки США разрушить Россию подорвали авторитет НАТО
24 апреля 2024, 14:04

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор написал в статье для американского журнала American Conservative, что попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО.
По мнению бывшего советника Пентагона, стратегия США в отношении РФ заключалась в экономическом, дипломатическом и военном давлении на Москву с целью нанесения непоправимого ущерба и дестабилизации власти. Он отметил, что данный подход не оказал нужного результата, и теперь ослаблена не Россия, а Североатлантический альянс.

Макгрегор отметил, что в настоящее время Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, поскольку ресурсы Штатов ограничены.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов.

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В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines
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Песков: Путин проведет большое совещание о ликвидации последствий паводков
24 апреля 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в среду, 24 апреля, проведет большое совещание по вопросу ликвидации последствий паводков. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что в этот день у Путина запланировано множество непубличных встреч. Представитель Кремля рассказал, что на совещании по вопросу ликвидации последствий паводков речь пойдет об Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

По словам Пескова, в совещании будут участвовать профильные руководители правительства страны, главы регионов и руководство администрации.

Напомним, из-за весеннего половодья в РФ подтопило более 15,6 тысячи домов. Паводок также затронул порядка 27 тыс. приусадебных участков.

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#рф
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#совещание
#встреча
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Секретная служба США начала планировать охрану Трампа в случае его ареста
24 апреля 2024, 11:43

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Секретная служба США, осуществляющая защиту бывших и действующих высокопоставленных лиц, начала планировать организацию охраны для экс-президента США Дональда Трампа на случай, если его посадят в тюрьму. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Отмечается, что в настоящее время планируются действия на случай непредвиденных обстоятельств. При этом точно неизвестно, будет ли Трамп помещён в камеру предварительного заключения в здании суда.

Сама секретная служба отказалась комментировать планы, касаемо данного дела.

В понедельник, 22 апреля, в нью-йоркском суде прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. По данным обвинения, юрист экс-президента Майкл Коэн накануне победы Трампа на президентских выборах 2016 года заплатил порноактрисе Сторми Дниэлс 130 тысяч долларов. Эта сумма была отдана за молчание о связи с Трампом, которая, по словам порнозвезды, случилась в 2006 году. Сам политик отрицает заявления женщины.

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#дональд трамп
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Стало известно, кого власти Молдавии заподозрили в госизмене
Власти Молдавии заподозрили членов «Победы» в госизмене
24 апреля 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Молдавский миллионер Илан Шор объединил все свои проекты в один и назвал его «Победа». Он и его единомышленники собираются бороться с режимом Майи Санду, чтобы наладить отношения Молдавии и России. Об этом сообщает РИА Новости.

Блок возглавил Шор, а все его участники выступают против евроинтеграции. Власти страны признали партию Шора неконституционной. Они внесли запрет на ее деятельность. «Победа» планирует в скором времени определиться с кандидатом на пост президента.

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну назвал блок «Победа» организованным преступным блоком. Говорят даже об измене родине, так как мероприятие прошло в Москве, а не в Молдавии.

На выборах кандидата от «Победы» отстранят, заявила доктор политических наук РАНХиГС Наталья Харитонова. Отмечается, что блок останется выгодным для РФ.

Ранее сообщалось, что вице-председатель правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность», министр инфраструктуры Андрей Спыну предложил избавиться от оппозиции на фоне создания в России оппозиционного молдавского блока «Победа – Виктория». В Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). В результате этого съезда было объявлено о создании блока «Победа – Виктория», который объединил молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#победа
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Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
Путин: никто из участников теракта в «Крокусе» не должен уйти от возмездия
24 апреля 2024, 10:52

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия. Об этом Путин сообщил в обращении к участникам Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сообщает Telegram-канал Кремля.
Глава российского государства отметил, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов продолжают выяснять все детали этого преступления, а также выявлять его участников. Путин также назвал международный терроризм одной из самых серьезных угроз современности.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#владимир путин
#президент
#теракт
#крокус сити холл
#терроризм
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Материалы уголовного дела против главы Гагаузии направили в суд
Прокуратура Молдавии: материалы уголовного дела против Гуцул направили в суд
24 апреля 2024, 10:31

Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул передано в суд. Об этом сообщила прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии.
Отмечается, что Гуцул и секретарю центрального офиса «Шор» было предъявлено обвинение в «принятии политической партией или конкурентом на выборах финансирования от организованной преступной группы или преступной организации» и в соучастии. По этой статье обвиняемым может грозить до 7 лет лишения свободы.

Глава Гагаузии сообщила, что заведенное на нее уголовное дело — это факт политического преследования.

Ранее стало известно, что представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии.

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#обвинение
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#гагаузия
#молдова
#коррупция
#прокуратура
#суд
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Участника СВО впервые назначили мэром российского города
В ХМАО участника СВО впервые в России назначили мэром
24 апреля 2024, 10:16

Фото: iStock/zim286

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Neft — Политика».

Отмечается, что военнослужащего Руслана Александрова единогласно избрали депутаты думы Березовского района.

Он пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России. Там он помогал будущим бойцам подготовиться к предстоящей отправке в зону боевых действий.

Ранее главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что скорость совершенствования российской армии превзошла все ожидания. Он подчеркнул, что западные санкции не имели того эффекта, которого ожидали ​принявшие их политики. Армия России смогла нарастить темпы производства оружия, значительно увеличив объёмы готовой продукции, ​в сравнении с прошлым годом.

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#россия
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Шри-Ланка заявила о намерении вступить в БРИКС
Посол Лиянаге: Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС
24 апреля 2024, 10:15

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила, что Шри-Ланка планирует в ближайшее время вступить в БРИКС. Об этом Лиянаге сообщила журналистам, передает РИА Новости.
По словам посла, вступление Шри-Ланки в БРИКС обеспечит для страны различные виды безопасности. Лиянаге отметила, что на сегодняшний день на Международной конференции по безопасности данный вопрос также обсуждают две делегации Шри-Ланки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС. По словам главы государства, к приоритетам работы относится продвижение взаимодействия в сферах науки, здравоохранения, экологии, культуры, спорта и иных аспектах.

Напомним, Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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#шри-ланка
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Матвиенко рассказала о возможных перестановках в правительстве
Матвиенко: основной костяк правительства сохранится
24 апреля 2024, 09:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В новом составе российского правительства не будет кардинальных изменений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

По её словам, нынешнее правительство успешно работает в непростое для страны время. Матвиенко напомнила, что Россия успешнее других стран справилась с пандемией COVID-19. Кроме того, российская экономика уверенно выстояла в условиях западных санкций.

Спикер Совфеда уточнила, что правительство эффективно сработало при проведении спецоперации и поддержке бойцов ВС РФ, отметив заслуги премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина.

При этом, по словам Матвиенко, основной задачей нового состава правительства является реализация шестилетки суверенного развития России и достижения технологического суверенитета.

Верхняя палата парламента должна определиться с предложенными президентом кандидатурами силового блока до 20 мая. При этом причин для затягивания с утверждением нового состава кабмина нет, добавила Матвиенко. Никаких имён она называть не стала.

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