В Кремле ответили на вопрос о проблемах с Turkish Airlines

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва работает с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам представителя Кремля, проблему с отказами россиянам в перелетах на рейсах авиакомпании Turkish Airlines в Латинскую Америку удастся решить благодаря дружественным отношениям между Россией и Турцией. Песков добавил, что в решении данного вопроса задействованы российское дипломатическое ведомство и правительство.
Пресс-секретарь отметил, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения».
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.
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Пресс-секретарь отметил, что у Москвы и Анкары «очень конструктивные и дружественные отношения».
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий». В самой авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны.
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Екатерина Коршунова