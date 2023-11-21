В Кремле ответили Зеленскому на угрозы убийства Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина уже не один раз на словах покушались на жизнь российского лидера Владимира Путина, однако ничего не получилось. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о праве убить Путина в рамках программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».