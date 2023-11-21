Песков: СВО продолжается, главное для России — достигнуть своих целей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается и для России главное - достигнуть в ней своих целей.
«Для нас главное — достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить нынешнюю ситуацию на Украине через десять лет после Евромайдана.
По его словам, за «майданом» скрывается силовой переворот, которой спонсировался из-за рубежа. Песков отметил, что это уже признали представители этих стран.
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