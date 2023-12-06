В Кремле прокомментировали призывы генерала США Милли «резать глотки русским»

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не выдел заявлений генерала США Марка Милли, где он призывал «резать глотки русским». Таким образом представитель Кремля прокомментировал данные издания Washington Post о том, что такие призывы якобы были.
«Я не видел таких заявлений», — цитируют Пескова РИА Новости.Как ранее сообщала газета, Марк Милли выступил с призывом перед украинскими бойцами спецназа во время учений в немецком Висбадене в 2022 году.
Ранее Песков заявил, что Москва все также готова к переговорам с Киевом. Российская сторона предпочла бы добиваться выполнения своих требований именно политико-дипломатическим, а не военным путем.
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