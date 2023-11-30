В Кремле прокомментировали участие Лаврова в СМИД ОБСЕ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова ожидает весьма насыщенная работа и напряженный график в рамках проведения заседания глав МИД ОБСЕ в Скопье. Об этом Песков сообщил журналистам.
Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определят страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.
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Екатерина Коршунова