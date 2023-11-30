Американист Блохин раскрыл, какую роль сыграл Киссинджер в отношениях США и России

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Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог, американист Константин Блохин рассказал, какую роль сыграл экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в развитии отношений РФ и США.
«Киссинджер считается гениальным политиком, патриархом американской дипломатии, так как его главная заслуга заключается в том, что в годы Холодной войны он смог оторвать Китай от СССР. Следовательно, ему удалось изменить баланс сил и внести вклад в разгром СССР», — рассказал Блохин в беседе с «Радио 1».
Американист отметил, что к Киссинджеру прислушивались политики по всему миру. Это происходило по причине того, что он был приближен к американскому истеблишменту. Некоторые считают Киссиндежра самим истеблишментом, так как он одно время занимал пост госсекретаря и советника по национальной безопасности. Блохин подчеркнул, что многие в США были уверены, что реально управляет Америкой не президент Никсон, а Киссинджер.
«Киссинджер был влиятельным человеком и неоднозначной личностью. Он написал множество книг, однако в них я не увидел откровений. Безусловно, Киссинджер внес весомый вклад в американскую дипломатию. Таких интеллектуалов и политологов становится все меньше и меньше. Киссинджер, по сравнению с другими политологами, является сдержанной и сбалансированной персоной. Другом России назвать его нельзя», — заключил эксперт.Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.
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Екатерина Коршунова