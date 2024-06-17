В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Ким Чен Ыном

Фото: сайт Кремля
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ушакова, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня, отметил он.
Помощник президента подчеркнул, что также планируется встреча лидеров двух государств в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем.
Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Глава российского государства последний раз посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.
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Помощник президента подчеркнул, что также планируется встреча лидеров двух государств в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем.
Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Глава российского государства последний раз посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.
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Екатерина Коршунова