Визит Путина в КНДР состоится 18-19 июня

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин посетит КНДР с государственным визитом 18-19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Визит главы российского государства состоится по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Последний раз российский лидер посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.
В пресс-службе Кремля добавили, что Владимир Путин также посетит Вьетнам после 19-20 июня. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов международной и региональной повестки.
Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.
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В пресс-службе Кремля добавили, что Владимир Путин также посетит Вьетнам после 19-20 июня. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов международной и региональной повестки.
Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года.
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Екатерина Коршунова