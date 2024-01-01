В Крыму назвали обращение Зеленского к жителям российских регионов фарсом

Фото: РИА Новости/Стрингер
Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал дешевым фарсом новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот охарактеризовал крымчан и жителей новых российских регионов как «все наши». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Смирнова, слова украинского лидера также являются позерством и лицемерием перед людьми. Он подчеркнул, что все те, кого Зеленский считает «нашими» сбежали из Крыма в 2014 году.
Смирнов подчеркнул, что во все времена Крым был чужим для Украины.
Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в сентябре 2022 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
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Смирнов подчеркнул, что во все времена Крым был чужим для Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Новогоднем обращении заявил, что рано или поздно каждый украинец должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной.
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Екатерина Коршунова