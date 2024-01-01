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Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях
01 января 2024, 16:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом Путин сообщил на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

Глава государства отметил, что быстрое завершение конфликта произойдет исключительно на российских условиях. Ранее Путин сообщал о том, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум на год, пишут СМИ
Times: в Британии хотят продлить конфликт на Украине минимум до 2025 года
01 января 2024, 17:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Великобритании рассматривают возможность продлить конфликт на Украине по меньшей мере до 2025 года. Об этом пишет Times.
По информации источника, Британия вместе с другими государствами Европы «запускают механизмы» с целью гарантировать, что смогут помогать Киеву без помощи Штатов, если к президентской власти вновь придет Дональд Трамп. При этом в британской разведке уверены, что в этом году Украина не достигнет успехов на линии боевого соприкосновения.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Село Красное Белгородской области подверглось повторному обстрелу ВСУ
01 января 2024, 16:25

Фото: istockphoto / Standart

ВСУ повторно обстреляли посёлок Красное Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под отключение попадают абоненты посёлка Красное, хутора Мухин и частично сёл Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий», — поделился Гладков.

Кроме этого, ВСУ также обстреляли село село Богун Городок Борисовского района.Один из снарядов упал на территорию частного жилого домовладения и повредил пристройку. Также в соседнем доме взрывной волной выбило окна. Подомовой обход территории продолжается. Стоит отметить, что никто из мирного населения не пострадал.

Ранее украинскими войсками были обстреляны Лисичанск, Сватово и Донецк.

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Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА
01 января 2024, 16:08

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале, что силы ПВО Минобороны РФ сбили украинский беспилотный авиационный комплекс - разведчик над Климовским районом Брянской области.
По словам губернатора, пострадавшие и разрушения отсутствуют. На месте инцидента работают сотрудники оперативных служб.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.

Пушилин также сообщил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.

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#удар
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Путин 1 января навестил участников СВО в военном госпитале имени Вишневского
01 января 2024, 15:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин 1 января посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с участниками СВО.
Во время беседы с бойцами Путин говорил о террористической атаки Украины на Белгород. Президент подчеркнул, что это является целенаправленным ударом по гражданскому населению.

Путин отметил, что РФ может ответить Украине таким же ударом, но Россия наносит удары только по военным объектам.

«Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе, но там дети гуляют, мамочки с колясками. У меня у самого всё кипит», - рассказал Владимир Путин.
«На Украине наступает исчерпание военной техники, а мы будем наращивать её производство», — сказал он.
Президент отметил, что Украина не враг России, но враги те, кто хочет добиться стратегического поражения РФ. По словам президента, некоторые на Западе прямым текстом пишут, что Россию хотят разделить на пять частей. А киевский режим пестовали, чтобы вывести конфликт на новый уровень и раздробить Россию.

«Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, но мы, похоже, с ними разберемся быстрее», — сказал Владимир Путин.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#белгород
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«Мы можем ударить по площадям в Киеве»: Путин назвал терактом удар по Белгороду
01 января 2024, 15:01

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Президент России Владимир Путин назвал удар по Белгороду терактом.
Об этом он сказал 1 января во время встречи с участниками СВО, проходящими лечение в военном госпитале имени Вишневского.
Один из бойцов узнал мнение президента, нужно ли вводить более жесткие меры после обстрелов со стороны ВСУ приграничных регионов России.

«То, что произошло в Белгороде, безусловно, – террористический акт. использовались реактивные системы залпового огня. Это оружие неизбирательное, оно бьет по площадям. Использование РЗОС является целенаправленным ударом по мирному населению. Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве и любом другом городе, но там дети гуляют, мамочки с колясками. У меня у самого всё кипит», - рассказал Владимир Путин.
По его словам, ответ от России уже последовал и Вооруженные силы продолжат наносить удары, но исключительно по военным объектам.

«Они хотят нас запугать и породить неуверенность. Ни одно преступление не останется безнаказанным», – сказал в заключении Владимир Путин.
Напомним, число жертв массированного удара украинских военных по Белгороду возросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Также отмечается, что общее число пострадавших составляет 109 человек. Повреждения получили 37 многоквартирных домов, в которых разрушены 453 квартиры. Также повреждены три частные дома и семь социальных объектов. Во время обстрела сгорели более сотни автомобилей.

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#теракт
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Российские военные нанесли удар по аэродромам с носителями Storm Shadow
ВС РФ ударили по инфраструктуре аэродромов с самолетами-носителями Storm Shadow
01 января 2024, 14:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные нанесли удар авиационными ракетами по украинским аэродромам с самолетами - носителями крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесен 31 декабря 2023 года. В военном ведомстве подчеркнули, что все необходимые цели были достигнуты.

Ранее сообщалось, что после ударов экипажи штурмовиков Су-25 выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей. Затем они вернулись на аэродром базирования.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#аэродром
#военные
#всу
#вс рф
#обстрел
#удар
#воздушная пушилин
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Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ
01 января 2024, 14:20

Фото: iStock/gorodenkoff

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что 4 человека погибли, 13 получили ранения во время обстрела Донецка украинскими войсками.
По словам Пушилина, всем раненым и пострадавшим оказывается необходимая помощь. Ранее сообщалось о трех погибших.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь.

Напомним, представительство ДНР в СЦКК сообщило о том, что после Нового года ВСУ выпустили по Донецку ещё 15 ракет из РСЗО. При этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о семи раненых в результате обстрела Донецка ВСУ в новогоднюю ночь.

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ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из РСЗО после Нового года

При обстреле Донецка погибли три человека, семь ранены
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#мария захарова
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#днр
#всу
#обстрел
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#денис пушилин
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Лисичанск и Сватово подверглись обстрелу ВСУ в новогоднюю ночь
01 января 2024, 13:55

Фото: istockphoto / Mikhail Dmitriev

ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли Лисичанск и Сватово в ЛНР.информация появилась в телеграмм-каналах местных администраций.
«В первые часы после наступления Нового года украинские военные нанесли несколько ударов по мирным жителям города Сватово. В 01:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ, в результате которого загорелся и был полностью уничтожен жилой дом. В 03:00 Сватово подверглось обстрелу повторно<…>», — сообщили в администрации Сватовского муниципального округа.

Также сообщение о обстреле украинскими войсками появилось в администрации Лисичанска.

«Город подвергся обстрелу со стороны ВФУ. В 00:40 улицы озаряли разрывы снарядов. Террористический киевский режим пытался запугать население прифронтовых городов и поселков в надежде испортить праздник. <…>В результате обстрела ни один мирный житель не пострадал», — сообщили в телеграмме администрации.

Стоит отметить, что ранее появилась информация об обстреле Донецка в новогоднюю ночь.

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#жилой население
#режим
#днр
#всу
#обстрел
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Во Львове уничтожен музей украинского националиста Шухевича
01 января 2024, 10:52

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Музей украинскому националисту Роману Шухевичу ликвидировали во Львове на западе Украины в результате взрывов.
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовой в Telegram-канале. По его информации, утром в понедельник во Львове произошли взрывы. Обломки беспилотников повредили университет, где учился лидер «Организации украинских националистов»* Степан Бандера.

«В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще», - сообщил Садовой.
Шухевич был одним из бывших руководителей запрещенных в РФ нацорганизаций ОУН-УПА*, которые признаны в материалах Нюрнбергского процесса пособниками фашистов во время Второй мировой войны.

На счету ОУН-УПА* большое количество преступлений, в их числе Волынская резня, во время которой массово уничтожили польское население в Волыни в 1943 году. Были убиты и тысячи украинцев, которые отказались от сотрудничества c националистами.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что целью специальной военной операции на Украине остается разоружение ВСУ и отказ современного украинского государства от идеологии неонацизма. Медведев добавил, что смещение правящего бандеровского режима является недекларируемой, но неизбежной целью.

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* Запрещенные в России экстремистские организации
#всу
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