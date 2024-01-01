Путин высказался о завершении конфликта на Украине на условиях России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Об этом Путин сообщил на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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