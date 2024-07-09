В Крыму рассказали о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов

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В Крыму наиболее крупные активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже передали в собственность республики или российских инвесторов. Об этом глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее он рассказывал, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов на данный момент поступило свыше 2,1 миллиарда рублей.
Константинов подчеркнул, что в настоящее время продолжает работу антироссийская комиссия, также осуществляется работа с обращениями граждан. Когда комиссия примет решение по новым объектам, оно будет официально озвучено.
Напомним, что антитеррористическая комиссия с осени 2022 года занимается выявлением активов. С этого времени крымским парламентом было принято несколько решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.
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Константинов подчеркнул, что в настоящее время продолжает работу антироссийская комиссия, также осуществляется работа с обращениями граждан. Когда комиссия примет решение по новым объектам, оно будет официально озвучено.
Напомним, что антитеррористическая комиссия с осени 2022 года занимается выявлением активов. С этого времени крымским парламентом было принято несколько решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.
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Анастасия Чинкова