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Западные страны проводят эксперименты по созданию биологического и химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, информирует ТАСС.
«На Украине под Харьковом, в Грузии в нарушение всех норм морали и права они проводили опаснейшие исследования на пациентах психиатрических больниц с целью создания биологического и нового химического оружия», – рассказал он.
По словам руководителя центра, биологическое оружие является оружием неявного применения и представляет собой глобальную угрозу. Также он отметил, что в настоящее время можно модифицировать любой вирус, придав ему определенные свойства, или создать совершенно новый. Ковальчук подчеркнул, что именно по этой причине после распада Советского Союза США вошли во все бывшие советские республики и взяли под контроль санитарно-эпидемиологические станции и «все коллекции вирусов и бактерий».
Ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что американская лаборатория в Украине была создана для исследования и производства новых видов биологического оружия.
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Александр Климов