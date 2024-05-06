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В мае суд решит, кто возьмет дело о нарушениях Урсулы фон дер Ляйен

Суд Льежа 17 мая решит, кто займется делом о преступлениях Урсулы фон дер Ляйен
06 мая 2024, 17:12
Фото: РИА Новости/Родион Прока

Фото: РИА Новости/Родион Прока

В Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19. Ранее стали известны результаты расследования того, как глава Европейской комиссии боролась с пандемией.

Фон дер Ляйен вступила в переписку с представителем фармацевтической компании о поставках 1,8 млн доз вакцины в обход официальных структур Европейского союза. Однако некоторое количество препарата пришлось утилизировать из-за истекшего срока годности.



Напомним, исковое заявление против главы ЕК подал представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. По его словам, фон дер Ляйен в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза, после чего удалила переписку.

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Заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции, со стороны России — Песков
Песков: заявления Запада по Украине требуют стремительной реакции
06 мая 2024, 18:19

Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

Заявления западных политиков о готовности отправить на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной российской реакции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что проведение ядерных учений России напрямую связано с угрожающими заявлениями западных политиков. Он уточнил, что речь идет о президенте Франции Эммануэле Макроне, а также главе МИД Великобритании Кэмероне. Также к ним присоединились некоторые американские сенаторы, поддерживающие идеи направить военных на Украину для участия в боевых действиях против армии России.

«Это доселе невиданные, беспрецедентные заявления. Они требуют очень ответственной, стремительной, эффективной реакции с нашей стороны, что и происходит», — заявил Песков.

Ранее в МИД РФ заявили, что российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.

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Италия назначила нового посла в России
Италия назначила Чечилию Пиччони новым послом в России
06 мая 2024, 18:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Италия назначила Чечилию Пиччони новым послом страны в России. Об этом сообщил глава итальянского МИД и вице-премьер Антонио Таяни на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Он подчеркнул, что Пиччони, которая была назначена послом решением Совета министров, в настоящее время ещё не получила агреман. Как только российская сторона согласится с назначением политика, она приступит к исполнению своих обязанностей.

Таяни добавил, что сейчас в России есть поверенный в делах. Однако он не примет участие в инаугурации президента Владимира Путина, отметил вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Также он заявил, что иные представители страны также не будут участвовать в церемонии назначения Путина президентом России.

Отметим, что после своего назначения Чечилия Пиччони станет первой женщиной на посту посла Италии в России.

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МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
06 мая 2024, 18:15

Фото: iStock/vlad_karavaev

В МИД РФ сообщили, что Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. Заявление опубликовано на сайте министерства.
В ведомстве отметили, что самолёты данного типа долгое время составляли основу авиапарка, который используется в так называемых «совместных ядерных миссиях» Североатлантического альянса. Отмечается, что российская сторона не может игнорировать факт того, что истребители F-16, которые скоро появятся на украинском театре военных действий, относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что страна может отправить свои истребители F-16 в Украину к концу текущего года. Уточняется, что это необходимо для укрепления обороноспособности Киева.

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#учения
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#удар
#истребители
#украина
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МИД РФ: учения России с ядерным оружием призваны остудить «горячие головы»
06 мая 2024, 18:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российские учения по применению нестратегического ядерного оружия следует рассматривать с учётом недавних воинственных заявлений стран НАТО. Об этом сообщили в МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что агрессивное стремление стран Североатлантического альянса подорвать безопасности России стремительно набирает обороты.

Российские власти надеются, что предстоящие учения по применению нестратегического ядерного вооружения остудят «горячие головы» западных политиков.

Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что при любом появлении наземных ракет средней и меньшей дальности производства США западным представителям следует помнить о том, что у России есть полное право ответить на это зеркальными мерами.

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#учения
#россия
#мид рф
#ядерное оружие
#нато
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Эстония объявила РПЦ «институтом оправдания агрессии»
06 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/dimid_86

Депутаты эстонского парламента объявили Русскую православную церковь (РПЦ) «институтом оправдания агрессии». Об этом сообщает издание Baltnews.
По утверждениям властей Эстонии, такое решение касается не православных, а исключительно церкви как института.

В поддержку объявить РПЦ «институтом оправдания агрессии» выступили 75 депутатов парламента Эстонии. Против проголосовали восемь парламентариев.

Ранее сообщалось, что МВД Эстонии может в принудительном порядке ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Экс-глава полиции республики сообщал, что у ЭПЦ МП три пути: слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью, создать отдельную православную церковь или полностью ликвидироваться.

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#рпц
#эстония
#парламент
#голосование
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Главы восьми государств приедут на Парад Победы в Москву
Ушаков: на Параде в Москве будут Лукашенко, Токаев и лидеры ещё шести стран
06 мая 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау будут участвовать в Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом в беседе с журналистами рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Кроме того, на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приглашены руководители исполнительных органов Содружества Независимых Государств (СНГ), Союзного государства, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Евразийского банка развития, Шанхайской организации и сотрудничества, а также главы посольств дружественных стран и их военные атташе.

По завершении парада Владимир Путин вместе с приглашёнными лидерами других государств примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После в Кремле состоится приём для глав делегаций, принявших участие в параде.

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#политика
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Путин проведёт рабочую встречу с Пашиняном 8 мая
06 мая 2024, 17:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что встреча политиков состоится после заседания высшего Евразийского экономического совета. Напомним, что в текущем году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) председательствует Армения.

По словам Ушакова встреча Путина и Пашиняна будет достаточно содержательной, поскольку накопилось много тем для обсуждения. В частности, он указал на проблемные вопросы, которые накопились за последнее время между Арменией и Россией. Помощник президента выразил надежду, что все эти вопросу будут рассмотрены между политиками и приведены к компромиссным решениям.

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#россия
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#политика
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Россия вынесла Британии устрашающее предупреждение
МИД: ответом на удары по РФ могут стать британские объекты на Украине
06 мая 2024, 16:55

Фото: iStock/ffikretow

Россия может ударить по военным объектам Лондона на Украине и за её пределами, если британские ракеты будут использоваться ВСУ для атак на территории России. Об этом в МИД РФ заявили послу Великобритании.
«Ответом на удары Киева по РФ с применением британского оружия могут стать удары по военным объектам Великобритании на Украине и за её пределами», — заявили в российском МИД.

Кроме того, в ведомстве призвали Британию подумать, к каким последствиям могут привести враждебные шаги Лондона, и незамедлительно опровергнуть заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который ранее говорил, что Киев имеет право использовать британские ракеты для нанесения ими ударов по территории России.

Ранее стало известно, что МИД РФ вызвал послов Британии и Франции. Британский дипломат провел в учреждении полчаса и покинул его. На вопросы прессы он отвечать не стал. Вслед за ним в МИД РФ прибыл французский посол.

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Камышин: Дания и Канада согласны финансировать оборонную промышленность Украины
06 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/gopixa

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев хочет, чтобы европейские страны финансировали производство беспилотников и боеприпасов в стране. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление он сделал на открытии первого европейско-украинского форума по сотрудничеству в военной сфере. Пройдет он в понедельник в Брюсселе.

Министр отметил, что основная задача это найти дополнительное финансирование для ВСУ. По его словам, две страны уже согласились оплачивать работу украинской оборонной промышленности — это Канада и Дания. Он заявил, что Украина рассчитывает закупать боеприпасы и беспилотники отечественного производства за счет европейских средств.

Ранее сообщалось, что Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим. Президент этой страны Виола Амхерд подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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