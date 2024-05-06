В мае суд решит, кто возьмет дело о нарушениях Урсулы фон дер Ляйен

Фото: РИА Новости/Родион Прока
В Бельгии 17 мая пройдет заседание суда, на котором определят подсудность иска против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что фон дер Ляйен обвиняют в коррупции при проведении закупок вакцины от Covid-19. Ранее стали известны результаты расследования того, как глава Европейской комиссии боролась с пандемией.
Фон дер Ляйен вступила в переписку с представителем фармацевтической компании о поставках 1,8 млн доз вакцины в обход официальных структур Европейского союза. Однако некоторое количество препарата пришлось утилизировать из-за истекшего срока годности.
Напомним, исковое заявление против главы ЕК подал представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. По его словам, фон дер Ляйен в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза, после чего удалила переписку.
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Фон дер Ляйен вступила в переписку с представителем фармацевтической компании о поставках 1,8 млн доз вакцины в обход официальных структур Европейского союза. Однако некоторое количество препарата пришлось утилизировать из-за истекшего срока годности.
Напомним, исковое заявление против главы ЕК подал представитель бельгийской консалтинговой фирмы Фредерик Балдан. По его словам, фон дер Ляйен в частной переписке вела переговоры с главой Pfizer о закупке вакцин для Европейского союза, после чего удалила переписку.
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Екатерина Коршунова