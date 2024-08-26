В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России

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Решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии обусловлено защитой народов этих республик, заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава. Слова Бигвавы цитирует РИА Новости.
Бигвава отметил, что 16 лет назад Абхазия получила возможность заявить о себе как о государстве на мировой арене. После того как Россия признала Республику Абхазия, примеру Москвы последовали и другие страны-члены ООН. Сегодня Абхазия связана с этими государствами межгосударственными отношениями, отметил дипломат.
Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. С такими заявлениями выступила представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Москва готова оказать всестороннее содействие развитию диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, установлению мира в регионе и решению накопившихся проблем.
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Ранее Россия призвала к делимитации границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией. С такими заявлениями выступила представитель российского МИДа Мария Захарова.
По ее словам, Москва готова оказать всестороннее содействие развитию диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, установлению мира в регионе и решению накопившихся проблем.
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Александр Климов