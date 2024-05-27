В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию

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В МИД Абхазии заявили, что слова премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию к 2030 году являются популистским. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным внешнеполитического ведомства, цель данных заявлений заключается в воздействии на внутреннюю аудиторию перед предстоящими выборами в парламент. В МИД отметили, что любые попытки правительства Грузии вернуть республику не имеют перспективы.
Уточняется, что Абхазия продолжает укреплять суверенитет.
Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта основывается на том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.
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Уточняется, что Абхазия продолжает укреплять суверенитет.
Напомним, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия планирует восстановить контроль над Абхазией и Южной Осетией. По его словам, грузинская мечта основывается на том, чтобы жить в единой и сильной Грузии к 2030 году вместе с братьями и сестрами из Абхазии и Южной Осетии.
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Екатерина Коршунова