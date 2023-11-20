В МИД РФ назвали Украину вымирающей территорией

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Украина потеряла государственную самостоятельность и превратилась в «нищую вымирающую территорию». Такое заявление сделала представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова случаю десятилетия Евромайдана, пишут РИА Новости.
Как заявляет Захарова, «евромайдан», начавшийся 21 ноября 2013 года на центральной площади Киева, стал невозвратной точкой для катастрофы, за который мы наблюдаем в республике сейчас.
«С первых дней «евромайдана» стало понятно, что речь идет об очередной «цветной революции» – любимом детище США и их союзников <...> В ноябре 2013 года Запад и радикальная неонацистская украинская оппозиция пошли ва-банк, чтобы окончательно изменить многовекторный курс Украины», — отметила представитель МИД России.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине может готовиться операция по его смещению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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