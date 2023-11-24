В МИД РФ предупредили о последствиях действий НАТО с химическим оружием в Балтийском море

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Попытки привлечь НАТО к решению проблемы поднятия со дна Балтийского моря химического оружия времён Второй мировой войны могут привести к крайне негативным последствиям для всего региона. Такое мнение высказал директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
В разговоре с РИА Новости дипломат отметил возросшую в последнее время активность некоторых стран Запада, Евросоюза и подконтрольных им организаций в вопросе подъёма со дна Балтийского моря химического оружия и боеприпасов, которые были там затоплены после окончания второй мировой войны. Это не может не вызывать озабоченности российского внешнеполитического ведомства, сказал он.
В МИД РФ убеждены, что обсуждение, а тем более решение таких вопросов, должно вестись только с привлечением соответствующих международных организаций, прежде всего Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, обязательно должны учитываться мнение России и других стран антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски.
По словам Беляева, полноценная деятельность ХЕЛКОМ в настоящее время практически полностью парализована из-за действий западных стран.
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В МИД РФ убеждены, что обсуждение, а тем более решение таких вопросов, должно вестись только с привлечением соответствующих международных организаций, прежде всего Комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ). Кроме того, обязательно должны учитываться мнение России и других стран антигитлеровской коалиции, а также возможные экологические риски.
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Александр Бойцов