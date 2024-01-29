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В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

Минобороны Швеции: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет нужды
29 января 2024, 15:02
Фото: istock / WDnet

Фото: istock / WDnet

Шведский министр обороны Пол Йонсон заявил об отсутствии необходимости в ведении закона о запрете размещения ядерного оружия в государстве, так как такая повестка никогда не стояла на обсуждении с западными партнерами Стокгольма. Такое заявление было сделано в рамках эфира канала SVT.
Глава оборонного ведовства отметил, что на данный момент ни один союзник страны не делал запросов касательно размещения ядерного оружия в Швеции.

«Ни в США, ни в Великобритании или во Франции не было ожиданий по поводу размещения ядерного оружия на территориях новых союзников» — цитирует Йонсона ТАСС.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер ответил на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#страны
#министр
#заявление
#швеция
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США намерены «развивать» информационную сферу в Эфиопии
29 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено найти специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе.
Ожидается, что сотрудник будет, в том числе, распространять информацию о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей».

На эти цели планируется выделить до $135 тыс., а первоначальный срок заключения контракта с будущим сотрудником рассчитан на три года.

«Необходимо прикладывать исключительные усилия по информированию о целях и влиянии USAID и правительства США для успешного достижения миссией USAID в Эфиопии своих внешнеполитических целей и целей развития в регионе», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее стало известно, что Пентагон отменил проведение военных учений с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса.

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#сша
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#африка
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Власти Техаса установят колючую проволоку по всей границе штата
Fox: власти Техаса планируют проложить колючую проволоку на границе с Мексикой
29 января 2024, 15:29

Фото: istockphoto/kodda

В планах техасских властей установить заграждения из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

«Мы хотим проложить проволоку на всем протяжении границы», —сказал он.
Политик подчеркивает, что федеральным властям США нужно будет «очень много кусачек», чтобы перерезать всю колючую проволоку, которую правительство штата сразу будет восстанавливать. Граница Техаса и Мексики занимает более 3 000 км.

Патрик объясняет данное решение тем, что после возведения властями штата заграждений, мигранты перестали пересекать границу. А несколько месяцев назад данный показатель составлял около 3 000 пересечений ежедневно.

Ранее экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден рассказал, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости. Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

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#сша
#мигранты
#политика
#граница
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Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
29 января 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что отношения между энтитетом и Россией отличные.
«Наши двусторонние отношения — отличные. Они стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Немалые вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и мы, не только не поколебали, но укрепили наше партнёрство и дружбу. России в рамках международных форумов было весьма непросто отстаивать интересы нашей стороны, и вот теперь пришло время нам продемонстрировать свою приверженность партнёрству. Несмотря на то что Запад, злоупотребляя своей политической мощью, а порой прибегая и к грубой силе, пытался заставить все страны осудить Россию и ввести против неё санкций, мы от имени Республики Сербской сказали, что этому не бывать», — прокомментировал в беседе с RT Додик.

Он также подчеркнул, что их сторона не позволила присоединиться к санкциям против нашей страны и Боснии и Герцеговине.

Ранее доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин высказал мнение о том, что европейские политики уже перестают проявлять пассивную позицию и всё чаще начинают поддерживать Россию. В статье на argumenti.ru он добавил, что в мире, в том числе на Западе, всё больше растёт понимание того, что источником конфликта на Украине стали именно США.

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#страны
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#запад
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В Кремле раскрыли, будет ли Путин участвовать в дебатах
Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
29 января 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не примет участие в предвыборных дебатах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», - заявил Песков.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. По словам Пескова, данную информацию могут предоставить в избирательном штабе.

Ранее центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#выборы
#президент
#цик
#жители
#комиссия
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Зеленский объяснил необходимость помощи Украине угрозой третьей мировой войны
Зеленский: чтобы не было третьей мировой войны, нужно давать оружие Украине
29 января 2024, 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Запад должен помогать Киеву из-за угрозы начала третьей мировой войны.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что для избежаний войн в других государствах, нужно помогать Украине.

Ранее Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране. Украинский лидер обратился к военным и депутатам с запросом внести в новый законопроект о мобилизации поправки, «чтобы не было шансов ходить по улицам». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#президент
#интервью
#владимир зеленский
#запад
#рф
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Украина предъявила новые обвинения экс-командирам «Беркута»
29 января 2024, 14:18

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине бывшим офицерам ПМОП «Беркут», находившимся в подчинении ГУ МВД Киева, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает украинское Госбюро расследований в Телеграм-канале.
«Бывший командир полка и командир роты ПМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП «Беркут» и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева», — говорится в публикации.

Уточняется, что экс-офицеров обвиняют в уничтожении оружия, с помощью которого на Майдане ранили участников протестов.

Сотрудников «Беркута» обвиняют в уничтожении оружия, из которого якобы ранили участников протестов на Майдане.

На Украине 25 апреля 2023 года арестовали по делу о «Небесной сотни» экс-командира «Беркута». Следствие утверждает, что он «во исполнение явно преступного приказа» препятствовал движению митингующихю

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#оружие
#следствие
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На Украине заявили о потере части суверенитета
Депутат Рады Радина: Украина потеряла часть суверенитета для борьбы с коррупцией
29 января 2024, 13:18

Фото: istock / Liukov

Украине пришлось утратить частью своего суверенитета, чтобы бороться с распространением коррупции. Об этом заявила председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью испанской газете El Pais.

«На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные — прим. ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — отметила Радина.
Помимо этого, она указала, что комитет антикоррупционной политики в первую очередь беспокоится обеспечением антикоррупционных учреждений, ресурсами мандатами, и полномочиями чтобы их работа была грамотной и независимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
#интервью
#украина
#коррупция
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Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в правительстве
29 января 2024, 12:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил рассмотреть Мособлдуму вопрос о назначении Евгения Акимовича Хромушина на должность министра энергетики и вице губернатора.
«Мы сейчас приступаем к трансформации и модернизации тепловой энергии и электроэнергии. Эта работа потребует привлечения новых членов команды, которые должны за этот отопительный сезон сделать полностью анализ тепловой системы снабжения и выявить все риски. Я знаю, что главы и руководители теплосетей тоже участвуют в этом анализе. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять в части концессии, ремонта и модернизации тепловой энергии», — отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он рассказал, что Александр Юрьевич Самарин займет пост советника губернатора Московской области. Для оперативной работы и особого внимания в муниципалитетах, которые происходили аварии на теплосетях.

Стоит отметить, что в ходе совместной работы будут реализованы оперативные мероприятия для обеспечения стабильно теплоснабжения в городских округах.

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Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента
ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах
29 января 2024, 12:08

Фото: сайт Кремля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. Об этом информирует ТАСС.

В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

«Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 тысяч 909 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата», — передает издание текст материалов ЦИК.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#цик
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