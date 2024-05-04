В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству

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Министерство обороны Украины за последнее время стало полем множества коррупционных скандалов. На их фоне ведомству будет крайне трудно восстановить доверие общества.
С таким заявлением выступила советник украинского министра обороны Дана Яровая. В эфире телеканала «Эспрессо» она указала, что всего за два года оборонное ведомство страны стало на редкость токсичным местом. По её мнению, на фоне такого обилия негативных историй Минобороны Украины будет крайне сложно восстановить доверие людей, а также собственную репутацию.
Советник замминистра обороны также подчеркнула, что в настоящее время всё то, что происходит в министерстве обороны, находится под самым пристальным вниманием общества.
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