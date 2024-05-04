Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству

В Минобороны Украины заявили об утрате доверия людей к своему ведомству

04 мая 2024, 18:53
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Министерство обороны Украины за последнее время стало полем множества коррупционных скандалов. На их фоне ведомству будет крайне трудно восстановить доверие общества.


С таким заявлением выступила советник украинского министра обороны Дана Яровая. В эфире телеканала «Эспрессо» она указала, что всего за два года оборонное ведомство страны стало на редкость токсичным местом. По её мнению, на фоне такого обилия негативных историй Минобороны Украины будет крайне сложно восстановить доверие людей, а также собственную репутацию.

Советник замминистра обороны также подчеркнула, что в настоящее время всё то, что происходит в министерстве обороны, находится под самым пристальным вниманием общества.

Читайте также:

На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова

Конгрессмены США шокированы масштабами коррупции на Украине

Откровения Зеленского о коррупции в стране вызвали шок у журналиста CNN
#страны
#минобороны
#украина
#коррупция
«Унизительно»: В Британии высказались о скандальной утечке Бундесвера
Express: Утечка записей видеосовещаний Бундесвера стала унизительным ударом
04 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Утечка записей из Бундесвера стала унизительным провалом для немецкого командования, об этом пишет британское издание Express.
«Немецкая армия подверглась унижению после того, как тысячи секретных видеосовещаний были выложены в сеть, что дало доступ к ним людям по всему миру», — заявил автор статьи.

Ранее немецкие издания сообщали, что утечка из Бундесвера стала действительно серьёзным ударом, поскольку некоторые записи, которые удалось лицезреть людям из любой точки мира, были совершенно секретными. Доступ к порталу, на которым были размещены видеосовещания немецкого оборонного ведомства, удалось закрыть только в пятницу.

Читайте также:

Риттер: Бундесвер подводит и НАТО, и немцев, обсуждая атаку на Россию

Бундесвер начал постепенный вывод систем ПВО и персонала из Польши

Германия категорически против изъятия замороженных активов РФ в пользу Украины
#германия
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Столкнутся с самым сильным противником»: В НАТО переживают за возможный конфликт с РФ
Кащюнас: НАТО недооценила способность России адаптироваться к ситуации
04 мая 2024, 16:57

Фото: iStock/Arseniy45

Запад недооценил способность России адаптироваться к ситуации, с таким заявлением выступил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT.
«Москва, несмотря на санкции, перевела свою экономику на военные рельсы, учитывая, что в условиях авторитарного режима ей не приходится особенно беспокоиться о социальном благосостоянии своего общества», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Кащюнас.

Глава Минобороны Литвы отметил, что страны НАТО и ЕС пытались установить стратегию России, применяя «западную модель мышления», из-за чего круто просчитались.

В заключении министр заявил, что НАТО вскоре предстоит столкнуться с «самым сильным противником», имея ввиду Россию.

Читайте также:

Генерал Скшипчак: Польша и Литва должны разместить минные поля на границе с РФ

Литва по примеру Польши хочет возвращать военнообязанных украинцев на родину

Литва отклонила предложение запретить россиянам и белорусам ездить домой
#литва
#нато
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко
04 мая 2024, 16:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

МВД РФ объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, карточка с фото украинского политика опубликована в базе ведомства.
В карточке Порошенко указано, что он разыскивается по уголовной статье, однако, по какой именно — не уточняется.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Таким образом, сразу два украинских президента оказались в розыскной базе российского МВД.

МВД также ​разыскивает руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из организаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.

Читайте также:

МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского

МВД РФ объявило в розыск экс-главу Минюста Украины Петренко

Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках

*Признан террористом и ​экстремистом на территории РФ
#мвд
#украина
#розыск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Абсолютная чушь»: Посол Абаев высказался о русофобии в Казахстане
Посол Абаев назвал чушью утверждения о русофобии в Казахстане
04 мая 2024, 15:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Утверждения о русофобии в Казахстане являются абсолютной чушью, с таким заявлением выступил посол страны в РФ Даурен Абаев в беседе с ТАСС.
«Это абсолютная чушь. Никакой русофобии в Казахстане нет», — заявил Абаев.

Дипломат напомнил, что в Казахстане проживают более трёх миллионов этнических русских. Абаев подчеркнул, что Россия и Казахстан имеют общую историю, а также схожую культуру и традиции.

Посол назвал фейком сообщения о русофобии в Казахстане, которую распространяют некие анонимные Telegram-каналы. По его словам, средства массовой информации склонны акцентировать внимание на негативных моментах, забывая о случаях тесного российско-казахского сотрудничества.

Читайте также:

Казахстан опроверг обвинения в передаче авиационной техники на нужды ВСУ

Казахстан ратифицировал протокол о продлении поставок нефти из России в Китай

Подмосковье, Китай и Казахстан приступили к строительству транспортно-логистического хаба «Селятино»
#казахстан
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Индии отверг слова Байдена о «ксенофобских» странах
Индия отвергла слова Байдена, причислившего республику к «ксенофобским» странам
04 мая 2024, 13:51

Фото: iStock/NatanaelGinting

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отверг заявление президента США Джо Байдена, который назвал Индию одной из «ксенофобских» стран, пишет Economic Times.
«Прежде всего, наша экономика не находится в кризисе. Индия всегда была очень уникальной страной... Я бы сказал, что в рамках мировой истории это было очень открытое общество. В Индию приезжают разные люди из разных обществ», — отметил министр, отвечая на вопросы журналистов относительно заявления Байдена о «ксенофобских» странах.
Он подчеркнул, что действующее правительство Нарендры Моди стимулирует такой прием. Также Джайшанкар напомнил о принятии поправок в закон о гражданстве, который, по его словам, призван открыть двери для людей, попавших в беду.

Согласно принятым поправкам к закону о гражданстве, немусульманские беженцы из соседних стран — Афганистана, Пакистана и Бангладеш, имеющие проблемы на родине, могут получить индийское гражданство по упрощенной процедуре. Этот закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые считают, что он нарушает конституцию, так как дискриминирует граждан по религиозному признаку в формально светском государстве.

Читайте также:

Зеленский хочет, чтобы Индия сыграла одну из ведущих ролей на саммите по Украине

Индия получит два российских военных корабля, несмотря на санкции

Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
#гражданство
#экономика
#правительство
#закон
#общество
#индия
#приём
#министр
#люди
#беженцы
#зеленский
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Гвинеи-Бисау Эмбало посетит Москву для участия в Параде Победы 9 мая
04 мая 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Aoraee

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало приедет в Россию. Он примет участие в Параде Победы 9 мая в Москве.
Об этом сообщили в посольстве африканской страны в российской столице. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в военном параде на Красной площади примут участие более девяти тысяч военнослужащих, а также 75 единиц военной техники и авиация. Всего же в День Победы парады пройдут в 28 городах страны, общее число участников составит более 50 тысяч человек. Ожидается, что для участия в шествиях будет привлечено более тысячи единиц вооружения и боевой техники.

Ранее в посольстве Лаоса в Москве также заявили, что президент их страны Тхонглун Сисулит посетит Россию и примет участие в Параде Победы 9 мая.

Читайте также:

«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева

Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»

Президент ЦАР Туадера предложил России место для создания военной базы
#сергей шойгу
#президент
#день победы
#авиация
#страны
#министр
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше испугались ответа России на размещение ядерного оружия в стране
MP: будущее Польши под вопросом из-за планов по размещению ядерного оружия
04 мая 2024, 13:38

Фото: iStock/delray77

Размещение ядерного оружия Соединенных Штатов на территории Польши ставит под сомнение будущее страны в контексте возможной эскалации конфликта в Европе, пишет польское издание Myśl Polska.
В своем материале издание поднимает вопрос о том, как Польша и ее население будут выглядеть после возможного массированного удара российских ракет с ядерными боеголовками по размещенному на ее территории американскому ядерному оружию с целью его уничтожения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление польских властей о готовности принять ядерное оружие США, отметив, что Россия предпримет все необходимые ответные меры для обеспечения своей безопасности.

Напомним, 22 апреля президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Варшавы принять на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing.

Читайте также:

Польша направила запрос на размещение на своей территории ядерного оружия США

Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»

Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
#сша
#россия
#самолёты
#оружие
#президент
#воздух
#население
#меры
#дмитрий песков
#заявление
#политолог
#польша
#ядерное оружие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме обсудят подготовку к утверждению кандидатур министров и вице-премьеров
04 мая 2024, 12:40

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Совет Государственной думы рассмотрит вопрос о подготовке процедур утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и членов Кабинета министров. Заседание совета пройдёт 6 мая.
Его повестка опубликована в электронной базе нижней палаты парламента. Предложение по повестке к заседанию подготовлена комитетом Государственной думы по контролю. На рассмотрение Совета Госдумы будут внесены предложения по процедуре рассмотрения вопроса об утверждении кандидатуры премьер-министра, а также процедуре рассмотрения на заседании Госдумы вопросов об утверждении кандидатур его заместителей и федеральных министров.

По результатам проведения заседаний ответственным комитетам Государственной думы предлагается принять соответствующие решения.

Читайте также:

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами

Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки

Госдума в I чтении приняла законопроект о проведении Всемирных игр дружбы
#госдума
#премьер-министр
#заседание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна дата визита Путина в Китай
Bloomberg: визит Владимира Путина в Китай запланирован на 15-16 мая
04 мая 2024, 12:23

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 15–16 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
Ожидается, что во время этой поездки Владимир Путин сфокусируется на увеличении объемов торговли между Россией и Китаем.

Последний раз Владимир Путин посетил Китай в октябре прошлого года в рамках форума «Один пояс — один путь». В конце апреля этого года он подтвердил свои планы на майскую поездку, но конкретные даты тогда не назывались. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, точная дата визита будет объявлена позднее.

Агентство отмечает, что визит Путина в Китай состоится после его инаугурации 7 мая и поездки председателя КНР Си Цзиньпина в Европу, запланированной с 5 по 10 мая. В ходе этого тура Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Предполагается, что во время визита Путина в Китай может быть поднят вопрос о необходимости увеличения торговых объемов между двумя странами, которые в марте сократились на 16%.

Читайте также:

Пекин готов адекватно ответить на новые санкции Великобритании

В Китае заявили, что Пекин продолжит поддерживать Москву в украинском конфликте

«Аэрофлот» пообещал скорое начало рейсов «России» в Пекин
#санкции
#владимир путин
#китай
#аэрофлот
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф