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Конгрессмены США отреагировали на коррупционный скандал в Вооруженных силах Украины, указав американским властям, что Украина это одна из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые им деньги можно было бы оставить в США. Об этом пишет The American Conservative, ссылаясь на законодателей США.
«Я не уверен, что хуже: хищение налоговых долларов США в одной из самых коррумпированных стран мира или то, что эти средства должны были быть потрачены на развитие потенциального ядерного конфликта», — заявил член палаты представителей США от Республиканской партии Эли Крейн.Он отметил, что коррупция в украинской армии «действительно отвратительна», а выделяемая Киеву помощь могла бы сыграть большую роль в Штатах и обеспечить американских граждан.
Ранее политолог Эльвина Сеитова назвала провалом Киева решение суда ООН по иску Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак