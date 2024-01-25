В МО КНР заявили, что Тайвань никогда не будет страной и не добьется независимости

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Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, остров никогда не станет отдельным и независимым государством. Об этом У Цянь сообщил на брифинге.
По словам официального представителя Минобороны, для того, чтобы состоялось объединение родины, Тайвань должен быть возвращен. При этом ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа сообщил, что Китай будет решительно противостоять действиям, которые будут направлены на достижение независимости Тайваня.
Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости.
Напомним, в субботу, 13 января, на Тайване начались выборы президента и парламента. Сообщается, что Лай Циндэ лидировал на выборах с 40,07% голосов при подсчете бюллетеней с 17 759 участков. Избранный глава администрации Тайваня Лай Циндэ заявил, что привержен защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая.
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Примечательно, что поддержку китайской позиции оказал президент США Джо Байден, который заявил, что Вашингтон не поддерживает обретение Тайванем независимости.
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Екатерина Коршунова