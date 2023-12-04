В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

Фото: iStock/Iuri Gagarin
Ссора из-за языка общения произошла в Кишиневе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале молдавский парламентарий Богдан Цырдя.
Депутат опубликовал видео, на котором видно, как кондуктор троллейбуса обратилась к одной из пассажирок с просьбой закрыть окно на русском языке. Девушка пришла в ярость и потребовала от сотрудницы обращаться к ней на румынском языке. Видео снимала пассажирка общественного транспорта.
Политик прокомментировал инцидент и заявил, что скандалы на почве языка начались в стране из-за нынешнего президента Молдавии Майи Санду и проводимой ею политики.
Он также добавил, что другие пассажиры автобуса выразили недовольство тем, что их стали снимать на видео без разрешения.
Читайте также:
Политолог Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией
Стало известно, чем для Молдавии обернётся вступление в Евросоюз
ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза
Политик прокомментировал инцидент и заявил, что скандалы на почве языка начались в стране из-за нынешнего президента Молдавии Майи Санду и проводимой ею политики.
Читайте также:
Политолог Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией
Стало известно, чем для Молдавии обернётся вступление в Евросоюз
ТАСС: Кишинёв присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза
Анастасия Крестьянова