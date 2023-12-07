В Московской области стартовал опрос по организации досуга в парках

Фото: Минкульт МО
В Подмосковье начался опрос по улучшению качества услуг и организации досуга в парках региона. Его на своём сайте запустило Министерство культуры и туризма Московской, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как часто вы ходите в парк? Какими платными сервисами и услугами пользуетесь? Какие из проводимых в парке мероприятий вам нравятся? Насколько вы удовлетворены уровнем организации досуга в парке? Ответы на эти и другие вопросы позволят работникам парков понять, в каком направлении им двигаться», – говорится в сообщении.Принять участие в опросе может любой житель региона. Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать «Общественное голосование на портале госуслуг», нажать кнопку «Участвовать» и перейти на «Опрос по улучшению качества предоставления услуг и организации досуга на парковых территориях Подмосковья».
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