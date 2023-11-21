В Москве стартовали переговоры Лаврова с главами МИД Ближнего Востока

Фото: kremlin.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с главами МИД Ближнего Востока.
Переговорный процесс проходит в Москве.
Во встрече принимают участие глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Иордании Рухи Абдул Хади, глава МИД Египта Самех Шукри, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, а также генеральный секретарь Организация исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф А. Аль-Отеймин.
Разумеется, на повестке дня у руководителей внешнеполитических ведомств кризис, накрывший сектор Газа.
Напомним, официальная позиция России всегда заключалась в том, что кризис не Ближнем Востоке можно решить только создав суверенное Палестинское государство.
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Во встрече принимают участие глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, глава МИД Иордании Рухи Абдул Хади, глава МИД Египта Самех Шукри, глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, а также генеральный секретарь Организация исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф А. Аль-Отеймин.
Напомним, официальная позиция России всегда заключалась в том, что кризис не Ближнем Востоке можно решить только создав суверенное Палестинское государство.
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Евгения Парфентьева