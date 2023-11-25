В Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом Финляндией КПП

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал об обстановке на закрытом ранее КПП «Салла», где несколько сотен мигрантов ожидали очереди на пересечение границы с Финляндией.
По словам главы региона, обстановка на закрытом пропускном пункте урегулирована.
Так, 200 человек будут направлены на автобусах в Санкт-Петербург, а ещё 55 будут отправлены на открытый КПП на севере Мурманской области.
Чибис отметил, что люди, отправленные в Петербург, решили остаться в России. Для этого у них есть все документы, подтверждающие законность пребывания в России.
Напомним, что в пятницу финские власти объявили о том, что на границе с Россией останется открытым лишь один контроль-пропускной пункт – МАПП «Лотта» на севере российского региона.
Также Чибис отметил, что в четверг, перед закрытием КПП «Салла» пересечь границу с Финляндией успели 58 человек.
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Так, 200 человек будут направлены на автобусах в Санкт-Петербург, а ещё 55 будут отправлены на открытый КПП на севере Мурманской области.
Напомним, что в пятницу финские власти объявили о том, что на границе с Россией останется открытым лишь один контроль-пропускной пункт – МАПП «Лотта» на севере российского региона.
Также Чибис отметил, что в четверг, перед закрытием КПП «Салла» пересечь границу с Финляндией успели 58 человек.
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Анастасия Чинкова