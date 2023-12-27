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Группа лиц из США и Европы принимала непосредственное участие в событиях майдана, с таким заявлением выступил бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко на неформальном заседании СБ ООН.
«На Украине в то время действовал безвизовый режим для представителей ЕС и США, чем, на наш взгляд, непременно воспользовались спецслужбы указанных стран», — прокомментировал ситуацию Захарченко.
По его словам, эта группа лиц состояла в тесном контакте с оппозиционными лидерами на протяжении многих лет до событий 2014 года. Как удалось установить, они не только проходили западное обучение по применению технологий цветных революций, но и учились противодействию полиции и уличным боям в Соединённых Штатах.
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