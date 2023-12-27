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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад планировал организовать революцию в Сербии. Об этом он написал в соцсети X.
«Прямо сейчас в Сербии происходит попытка оранжевой революции со стороны НАТО и его доверенного лица ЕС! На прошлой неделе сербский президент Александр Вучич победил на выборах — атлантисты не выдержали и приняли меры. Организованы демонстрации, особенно в университетах и у мэрии Белграда. Попахивает Евромайданом», — говорится в публикации.
Филиппо подчеркнул, что НАТО на протяжении нескольких месяцев «угрожает Сербии", стремясь установить на территории страны «вассальный режим».
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