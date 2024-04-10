В ОАЭ сообщили, что у Путина появился новый союзник в Европе

Фото: iStock/ffikretow
Победа Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии оказалась серьезным ударом для Украины. Об этом пишет издание Al Khaleej.
Авторы статьи заявили, что помимо Киева, таким положением дел также недовольны его западные союзники.
Напомним, после своего избрания Пеллегрини заявил, что не допустит втягивания страны в военные действия, поэтому не намерен отправлять своих солдат на Украину.
Журналисты назвали его позицию ударом для Брюсселя, Вашингтона и Киева.
Читайте также:
Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
«Новый союзник Путина и противник Украины»: чего ожидать от нового премьера Нидерландов
СМИ: Близкий союзник США «ударил» по Вашингтону
«У президента России Владимира Путина появился новый союзник в Европе», — говорится в статье.
Напомним, после своего избрания Пеллегрини заявил, что не допустит втягивания страны в военные действия, поэтому не намерен отправлять своих солдат на Украину.
Журналисты назвали его позицию ударом для Брюсселя, Вашингтона и Киева.
Читайте также:
Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
«Новый союзник Путина и противник Украины»: чего ожидать от нового премьера Нидерландов
СМИ: Близкий союзник США «ударил» по Вашингтону
Анастасия Хохлова