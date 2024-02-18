Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе

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Армения не является союзником Москвы в украинском вопросе и не поддерживает действия РФ на Украине. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил премьер-министр этой страны Никол Пашинян, слова которого передаёт ТАСС.
«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция», — заявил Пашинян.Более того, армянский премьер прямо назвал украинский народ дружественным гражданам Армении, и проведение Москвой специальной военной операции этого не изменит. Он добавил, что сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной.
В свою очередь, министр обороны Армении Сурен Папикян рассказал о намерении страны внедрить в своих вооруженных силах военную форму, соответствующую стандартам НАТО. Он отметил, что запрос на разработку военной формы по стандартам НАТО был подан еще в 2022 году.
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