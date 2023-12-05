В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией

Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.