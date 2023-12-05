В офисе президента Украины признали возможность поражения в конфликте с Россией

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Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вынужден признать, что Киев может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит помощь стране. Об этом он сказал на мероприятии в основанном американском конгрессом Институте мира.
По его словам, без помощи, Украина останется в той же позиции, в которой находится сейчас.
Таким образом, глава офиса украинского президента подчеркнул, что без средств США Украина не сможет поддерживать население и обеспечивать выживание людей.
Он также рассказал, что сейчас на линии боевого соприкосновения ВСУ комбинируют оборону и наступательные операции по некоторым направлениям. Однако подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось», теперь Киев нуждается в конкретном плане, который должна поддержать самая ответственная страна, какая именно, он ен уточнил.
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«Очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории - ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», - заявил Ермак.
Он также рассказал, что сейчас на линии боевого соприкосновения ВСУ комбинируют оборону и наступательные операции по некоторым направлениям. Однако подчеркнул, что «время переговоров ради переговоров закончилось», теперь Киев нуждается в конкретном плане, который должна поддержать самая ответственная страна, какая именно, он ен уточнил.
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Элина Позднякова