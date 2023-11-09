На офицера, который подарил гранаты помощнику Залужного, возбудили дело

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Против украинского офицера, который подарил те самые роковые гранаты помощнику главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадию Частякову, возбудили уголовное дело, об этом сообщили в госбюро расследований Украины (ГБР).
Напомним, 6 ноября Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Роковую гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Отмечается, что Частяков знал о том, что гранаты не бутафорские, а боевые.
При этом, двое детей Частякова, которые находились в доме в этот момент, получили травмы и были госпитализированы в больницу.
Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что смерть Частякова может быть политическим убийством. По его мнению, таким образом украинские власти хотели поставить на место Залужного, который ранее, в интервью для британского журнала The Economist, признался в провале Вооруженных сил Украины и заявил, что не верит в победу Киева.
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При этом, двое детей Частякова, которые находились в доме в этот момент, получили травмы и были госпитализированы в больницу.
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УНН: Дети помощника Залужного после взрыва гранаты находятся в больнице
Евгения Парфентьева