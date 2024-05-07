В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

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Пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке заявил, что Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Об этом Лаерке сообщил на брифинге.
Отмечается, что перед эвакуацией население должны были предупредить заранее. Однако Израиль не сделал этого, что демонстрирует нарушение международного права.
По словам Лаерке, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, вместе с доступом гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, добавил представитель УКГВ.
Ранее сообщалось, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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По словам Лаерке, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, вместе с доступом гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, добавил представитель УКГВ.
Ранее сообщалось, что Израиль установил контроль над палестинской частью КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Движение пассажирского транспорта и доставка гуманитарной помощи в Газу через КПП «Рафах» остановлены.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова