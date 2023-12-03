В Пентагоне допустили стратегическое поражение Израиля в секторе Газа

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Израиль может потерпеть стратегическое поражение в секторе Газа. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на Рейгановском форуме по национальной обороне.
По словам Остина, победа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над палестинским движением ХАМАС возможно только при условии смены главной задачи. Она в первую очередь должна заключаться в предотвращении гибели мирного населения и в его защите на территории анклава.
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Анастасия Чинкова