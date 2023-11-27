В Пентагоне в закрытом формате обсудят военную стратегию США по России

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Совет по оборонной политике Пентагона 5 и 6 декабря проведет закрытые заседания, в ходе которых планируется обсуждение стратегии военного ведомства США в отношении РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на встречах будут проведены брифинги «по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года». Помимо этого, на заседаниях обсудят конфиденциальную информацию о действиях Российской Федерации, которые были получены во время проведения ею СВО на Украине.
Среди спикеров во встречах примут участие помощница министра обороны Штатов Ллойда Остина по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, а также исполняющая обязанности замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер.
Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что арсеналы США практически опустели из-за военной помощи, оказываемой Вашингтоном Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Среди спикеров во встречах примут участие помощница министра обороны Штатов Ллойда Остина по вопросам стратегического планирования Мара Карлин, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, а также исполняющая обязанности замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер.
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Алина Юрчак