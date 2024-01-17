В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей

Фото: сайт Кремля
Более 2,5 миллионов подписей собрано в поддержку кандидата на должность президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится на сайте избирательного штаба Путина.
Напомним, выборы президента России впервые будут трёхдневными – они состоятся с 15 по 17 марта. Впервые Путин рассказал о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Екатерина Коршунова