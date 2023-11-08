В Польше назвали условие вступления Украины в Евросоюз

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Киев может не рассчитывать на вступление в Евросоюз без эксгумации останков поляков с мест массовых захоронений. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радио ZET.
Яблонский утверждает, что двум сторонам будет сложно работать совместно, если между государствами останутся неразрешенные противоречия.
«Без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский Союз. Поэтому мы будем абсолютно подчеркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — пояснил замглавы польского МИД.
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Алина Юрчак