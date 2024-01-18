В результате авиаудара Иордании по Сирии погибли 11 человек

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Вооружённые силы Иордании нанесли авиационный удар по провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. В результате атаки погибли 11 человек, в том числе женщины и дети.
Представители Военно-воздушных сил Иордании объясняют ночные атаки своих самолётов на территорию соседней страны борьбой с наркоторговцами и экстремистами, базирующимися в Сирии. То, что при этом гибнут мирные люди в расчёт не берётся. Ранее ВВС Иордании наносили удары по предполагаемым объектам наркодилеров на территории Сирии 4 и 9 января.
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Александр Бойцов