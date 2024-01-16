Иран впервые нанёс ракетный удар по объектам террористов в Пакистане

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Иранский корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые произвёл ракетный удар по объектам террористической группировки «Джайш-э-Залум» на территории Пакистана. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Ранее иранские боевики нанесли удары баллистическими ракетами по объектам террористов «Исламского государства»* в Сирии.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова