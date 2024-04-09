В России хотят создать новое министерство

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Российские власти рассматривают возможность создания нового министерства, которое будет отвечать за молодёжную политику и патриотическое воспитание. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Отмечается, что новое министерство может появиться после инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая, и формирования новой структуры кабинета министров.
Ведомство планируется создать на основе «Росмолодежи» путём перехода к ней части функций Минпросвещения. Такое решение было принято после того, как власти отметили отсутствие отдельного, единого органа, который бы отвечал за патриотическое воспитание.
Кроме того, по данным издания, власти вновь приступили к обсуждению объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, каким оно и являлось до 2018 года.
При этом собеседник газеты, приближённый к президентской администрации заявил, что ещё слишком рано обсуждать подобные вещи, поскольку в любой момент решение может быть пересмотрено.
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Ведомство планируется создать на основе «Росмолодежи» путём перехода к ней части функций Минпросвещения. Такое решение было принято после того, как власти отметили отсутствие отдельного, единого органа, который бы отвечал за патриотическое воспитание.
Кроме того, по данным издания, власти вновь приступили к обсуждению объединения Минобрнауки и Минпросвещения в одно ведомство, каким оно и являлось до 2018 года.
При этом собеседник газеты, приближённый к президентской администрации заявил, что ещё слишком рано обсуждать подобные вещи, поскольку в любой момент решение может быть пересмотрено.
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Анастасия Чинкова