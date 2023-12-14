Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм.
Прежде, президент России Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях особенно важно сохранение единства народа. Глава государства призвал не допускать при работе с населением непрофессионализма и чванства.
Российский лидер также указал на то, что Западу не удастся навязать нетрадиционные ценности здоровому российскому обществу.
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Прежде, президент России Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях особенно важно сохранение единства народа. Глава государства призвал не допускать при работе с населением непрофессионализма и чванства.
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Анастасия Крестьянова