Путин: воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация не будет завершена, пока ее цели не будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».