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В России очередной раз напомнили о готовности к переговорам с Украиной

Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем
29 января 2024, 16:50
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Россия всегда была готова к переговорам с Украиной, однако разговаривать РФ не с кем. Так прокомментировал сообщения западных СМИ о сигналах российской стороны о готовности к диалогу помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
«Нет, это неправильно. Мы отвечаем на запросы разных стран о нашей готовности, говорим, что мы были готовы с самого начала, и не мы эти переговоры прервали, и мы сейчас готовы, но не с кем разговаривать», - заявил Ушаков.

Он пояснил, что украинские власти на законодательном уровне сами себе запретили вести любые переговоры с Россией.


Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который подозревается в государственной измене и находится в киевском СИЗО, заявил, что количество условий, необходимых для начала обсуждения завершения конфликта на Украине, увеличивается.

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#переговоры
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Боррель: промышленность ЕС оказалась не готова к помощи Украине
29 января 2024, 17:31

Фото: iStock/makaule

Оборонная промышленность стран Евросоюза оказалась не готовой к поддержке Украины. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его словам передает Die Welt.
«Наша промышленность недостаточно подготовлена к стоящим перед нами вызовам. Большая часть обширной военной поддержки Украины со стороны ЕС осуществлялась за счет имеющихся запасов», — заявил Боррель.

По его словам, расходы на оборонную промышленность выросли на 40%. Однако при одновременном предоставлении Украине военной помощи этого недостаточно. Таким образом, Боррель призвал страны ЕС активизировать усилия.

Он также отметил, что Евросоюз не видит свет в конце украинского туннеля.

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#ес
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Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что покидает свой пост
29 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Denis Kabanov

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что уходит в отставку. По информации Sputnik Грузия, теперь он будет занимать пост председателя партии «Грузинская мечта».
Отмечается, что Гарибашвили находился на посту премьера Грузии с 22 февраля 2021 года.

Накануне телеканал «Имеди» со ссылкой на информированные источники сообщал, что на посту премьера Гарибашвили заменит лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе.

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#грузия
#премьер-министр
#политика
#пост
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США намерены «развивать» информационную сферу в Эфиопии
29 января 2024, 15:34

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено найти специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе.
Ожидается, что сотрудник будет, в том числе, распространять информацию о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей».

На эти цели планируется выделить до $135 тыс., а первоначальный срок заключения контракта с будущим сотрудником рассчитан на три года.

«Необходимо прикладывать исключительные усилия по информированию о целях и влиянии USAID и правительства США для успешного достижения миссией USAID в Эфиопии своих внешнеполитических целей и целей развития в регионе», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее стало известно, что Пентагон отменил проведение военных учений с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса.

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#сша
#учения
#африка
#политика
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Власти Техаса установят колючую проволоку по всей границе штата
Fox: власти Техаса планируют проложить колючую проволоку на границе с Мексикой
29 января 2024, 15:29

Фото: istockphoto/kodda

В планах техасских властей установить заграждения из колючей проволоки по всей границе штата с Мексикой.
Об этом в эфире телеканала Fox News рассказал вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

«Мы хотим проложить проволоку на всем протяжении границы», —сказал он.
Политик подчеркивает, что федеральным властям США нужно будет «очень много кусачек», чтобы перерезать всю колючую проволоку, которую правительство штата сразу будет восстанавливать. Граница Техаса и Мексики занимает более 3 000 км.

Патрик объясняет данное решение тем, что после возведения властями штата заграждений, мигранты перестали пересекать границу. А несколько месяцев назад данный показатель составлял около 3 000 пересечений ежедневно.

Ранее экс-советник в российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден рассказал, что конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США в связи с миграционным кризисом «рано или поздно» найдет свое разрешение, передает РИА Новости. Тем не менее, он предупредил, что эта ситуация может оказать отрицательное воздействие на политическую позицию американского лидера Джо Байдена в преддверии президентских выборов.

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#сша
#мигранты
#политика
#граница
#новости
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В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия
Минобороны Швеции: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет нужды
29 января 2024, 15:02

Фото: istock / WDnet

Шведский министр обороны Пол Йонсон заявил об отсутствии необходимости в ведении закона о запрете размещения ядерного оружия в государстве, так как такая повестка никогда не стояла на обсуждении с западными партнерами Стокгольма. Такое заявление было сделано в рамках эфира канала SVT.
Глава оборонного ведовства отметил, что на данный момент ни один союзник страны не делал запросов касательно размещения ядерного оружия в Швеции.

«Ни в США, ни в Великобритании или во Франции не было ожиданий по поводу размещения ядерного оружия на территориях новых союзников» — цитирует Йонсона ТАСС.
Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер ответил на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#страны
#министр
#заявление
#швеция
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Милорад Додик назвал отличными отношения между РФ и Республикой Сербской
29 января 2024, 15:02

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что отношения между энтитетом и Россией отличные.
«Наши двусторонние отношения — отличные. Они стабильны, полны взаимного уважения и крепки. Немалые вызовы, с которыми столкнулись и Россия, и мы, не только не поколебали, но укрепили наше партнёрство и дружбу. России в рамках международных форумов было весьма непросто отстаивать интересы нашей стороны, и вот теперь пришло время нам продемонстрировать свою приверженность партнёрству. Несмотря на то что Запад, злоупотребляя своей политической мощью, а порой прибегая и к грубой силе, пытался заставить все страны осудить Россию и ввести против неё санкций, мы от имени Республики Сербской сказали, что этому не бывать», — прокомментировал в беседе с RT Додик.

Он также подчеркнул, что их сторона не позволила присоединиться к санкциям против нашей страны и Боснии и Герцеговине.

Ранее доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин высказал мнение о том, что европейские политики уже перестают проявлять пассивную позицию и всё чаще начинают поддерживать Россию. В статье на argumenti.ru он добавил, что в мире, в том числе на Западе, всё больше растёт понимание того, что источником конфликта на Украине стали именно США.

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#россия
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#отношения
#запад
#политика
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В Кремле раскрыли, будет ли Путин участвовать в дебатах
Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
29 января 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не примет участие в предвыборных дебатах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», - заявил Песков.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. По словам Пескова, данную информацию могут предоставить в избирательном штабе.

Ранее центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

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#комиссия
#песков
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Зеленский объяснил необходимость помощи Украине угрозой третьей мировой войны
Зеленский: чтобы не было третьей мировой войны, нужно давать оружие Украине
29 января 2024, 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Запад должен помогать Киеву из-за угрозы начала третьей мировой войны.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что для избежаний войн в других государствах, нужно помогать Украине.

Ранее Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране. Украинский лидер обратился к военным и депутатам с запросом внести в новый законопроект о мобилизации поправки, «чтобы не было шансов ходить по улицам». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интервью
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#запад
#рф
#украина
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Украина предъявила новые обвинения экс-командирам «Беркута»
29 января 2024, 14:18

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине бывшим офицерам ПМОП «Беркут», находившимся в подчинении ГУ МВД Киева, предъявили новые обвинения. Об этом сообщает украинское Госбюро расследований в Телеграм-канале.
«Бывший командир полка и командир роты ПМОП «Беркут», подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП «Беркут» и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева», — говорится в публикации.

Уточняется, что экс-офицеров обвиняют в уничтожении оружия, с помощью которого на Майдане ранили участников протестов.

Сотрудников «Беркута» обвиняют в уничтожении оружия, из которого якобы ранили участников протестов на Майдане.

На Украине 25 апреля 2023 года арестовали по делу о «Небесной сотни» экс-командира «Беркута». Следствие утверждает, что он «во исполнение явно преступного приказа» препятствовал движению митингующихю

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#оружие
#следствие
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