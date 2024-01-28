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Венгрия будет претендовать на территории Украины после завершения конфликта

Политик Тороцкаи: после краха Украины Венгрия будет претендовать на Закарпатье
28 января 2024, 11:09
Фото: iStock/Ruma Aktar

Фото: iStock/Ruma Aktar

Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщил лидер венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.
Политик также призвал завершить конфликт прекращением огня и проведением мирных переговоров с Россией.

Ранее посол США с Венгрии Дэвид Прессман в интервью изданию Financial Times обвинил премьер-министра страны Виктора Орбана в ведении внешней политики в интересах России.


По его словам, попытка венгерских властей политизировать отношения с другими странами, в том числе и США, будет иметь негативные последствия. К тому же, это создаст угрозу для НАТО.

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#сша
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Reuters: Индия хочет дистанцироваться от поставок оружия из РФ
28 января 2024, 11:24

Фото: istockphoto/suman bhaumik

В планах Индии дистанцироваться от РФ как от поставщика оружия, несмотря на предложения российской стороны с потенциалом совместного производства.
Об этом сообщило издание Reuters. По его данным, Индия разворачивается на Запад и заключает соглашения с США. Индия планирует дистанцироваться от РФ в сфере поставки оружия, но при этом действует осторожно, чтобы не спровоцировать сближение РФ с Китаем.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за минувшие два десятилетия РФ смогла обеспечить 65% закупок оружия Индией на сумму, превышающую $60 млрд.

«Мы вряд ли подпишем какую-либо крупную военную сделку с Россией. Это стало бы красной линией для Вашингтона», —говорит Нандан Унникришнан эксперт по России в нью-делийском аналитическом центре Observer Research Foundation.
В это же время несколько источников Reuters в индийском правительстве сообщили, что Россия предложила Индии новые сделки и условия, которые касаются совместного производства. Министерства иностранных дел и обороны Индии и РФ не дали ответы на запросы Reuters. РБК направил запрос в Рособоронэкспорт. Сообщается, что Индия, которая является крупнейший в мире импортер оружия, «медленно поворачивается» на Запад на фоне стремления Америки укрепить связи в Индо-Тихоокеанском регионе, надеясь сдержать Китай и избавить южноазиатскую нацию от зависимости от РФ.

Пентагон ранее заявлял, что у США есть желание сделать из Индии логистический хаб для ремонта не только американских военных кораблей и самолетов, но и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса

«Банальное воровство»: МИД предупредил Запад о последствиях конфискации активов России
#индия
#сша
#политика
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Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса
WP: на фоне критики Конгресса Пентагон отменил учения с шестью странами Африки
28 января 2024, 10:26

Фото: iStock/icholakov

Пентагон отменил проведение военных учений с шестью странами Африки на фоне давления Конгресса. Об этом сообщает издание The Washington Post.
В связи с этим, США не будут проводить учения с военными из Буркина-Фасо, Эритреи, ЭФиопии, Нигера, Судана и Мали.

Отмечается, что обучение должно было пройти с военнослужащими тех стран, которые свергают демократические правительства или обвиняются в нарушении прав человека.

США должны были профинансировать эти учения, несмотря на то, что по американскому законодательству запрещено оказывать помощь в сфере безопасности для таких государств.

Проведение таких учений противоречит обязательству, которое дал президент США Джо Байден. Он заявлял о продвижении прав человека и демократических идеалов.

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#сша
#конгресс сша
#учения
#африка
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«Банальное воровство»: МИД предупредил Запад о последствиях конфискации активов России
МИД РФ предупредил Запад о последствиях конфискации активов и недвижимости РФ
28 января 2024, 09:59

Фото: iStock/shipov

Россия даст адекватный ответ на попытки Запада конфисковать её недвижимость и активы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что изъятие замороженных активов и недвижимости нарушает принципы и нормы международного права, в том числе и суверенное равенство государств.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что действия западных стран могут быть расценены исключительно как открытое воровство собственности одного государства группой других.

Ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз вряд ли сможет конфисковать российские замороженные активы. Европейцы убеждены, что это очень рискованный шаг.

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#мид рф
#россия
#недвижимость
#активы
#сша
#евросоюз
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Байден посмеялся над Трампом и назвал его неудачником
28 января 2024, 09:28

Фото: Сайт Кремля

Нынешний президент США Джо Байден, выступая на предвыборном ужине в Южной Каролине, критиковал и высмеивал своего предшественника Дональда Трампа.
Байден назвал экс-президента США неудачником. Своё выступление политик выстроил на контрасте между достижениями своего президентства и просчетами бывшего лидера страны, сообщает Politico.

«Правда в том, что меня бы здесь не было без избирателей-демократов Южной Каролины. Вы — причина, по которой я стал президентом. И вы являетесь причиной того, что Дональд Трамп стал потерпевшим поражение экс-президентом», —сказал Байден.
Также Байден назвал Трампа неудачником, пообещав «победить его снова», в том числе с помощью избирателей Южной Каролины. Кроме этого, действующий американский президент высмеял состояние здоровья Трампа. Байден вспомнил о недавней ошибке Трампа. По словам Байдена, экс-президент «не может отличить Никки Хейли от Нэнси Пелоси».

Ранее президент США Джо Байден оказался в забавной ситуации, когда на встрече с рабочими надел строительную каску задом наперед. Курьезное фото опубликовал в соцсетях сенатор Миннесоты Эми Клобушар. В подписи к фото сенатор пошутила о двухпартийном законопроекте президента по инфраструктуре. На фото видно, что головной убор президента был надет не так, как полагается.

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#сша
#политика
#президент
#новости
#происшествие
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В Польше признали необходимость защититься от Украины
Секерский призывает защитить польских фермеров от Киева
28 января 2024, 08:44

Фото: istockphoto/sqback

Выгода Украины, полученная из-за отмены пошлин для украинских товаров, вредит фермерам из Польши.
Такие данные привёл министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он призвал понять необходимость защититься от украинской продукции, пишет wPolityce.

«Либерализация торговли, которую ввели в 2022 году, на основании которой Украине разрешено ввозить свои товары без таможенных пошлин, не может не наносить удар по польским фермерам», —говорит глава польского Минсельхоза.
С его слов, польское правительство активно проводит переговоры с Украиной и Еврокомиссией (ЕК), добиваясь ограничения импорта украинских товаров на рынок Европы. Секерский подчеркивает, что Польше уже разрешено выдавать лицензии на определенные экспортные объемы некоторым получателям.

«Необходимо ввести защитные инструменты, чтобы обезопасить рынки европейских стран», —говорит министр.
Ранее сообщалось, что польские фермеры проводят митинги по всей стране. Они недовольны импортом с Украины, а также аграрной политикой, которую проводит Евросоюз, об этом сообщает RMF FM.

«Фермеры вывели на дороги тракторы и другую технику. Колонны транспорта аграриев препятствуют движению по меньшей мере в 150 пунктах по всей стране», — сообщили на польской радиостанции.
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#польша
#политика
#новости
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В Норвегии фон дер Ляйен поставили на место после ошибки о Красной Армии
Политолог Дисен назвал слова фон дер Ляйен историческим ревизионизмом
28 января 2024, 08:36

Фото: istockphoto/bruev

Евросоюз переписывает историю своими заявлениями о том, что Освенцим был освобожден «союзными войсками».
Об этом сообщил преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен в соцсети X.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз являлся частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — написал Дисен.
Ранее ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, которое было посвящено годовщине освобождения Освенцима. В качестве контекста приводились данные по Дню памяти жертв Холокоста и историческая справку, где было сказано, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим)».

Постпредство РФ при ЕС назвало это ошибкой и обратилась к Еврокомиссии с просьбой исправить её, отметив, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освободила Красная армия, а никак не «союзные войска».

Ранее сообщалось, что на митинг против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тысяч человек.

DPA пишет, что акции состоялись в Зигмарингене, Ахене, Оснабрюке. На митинги отправились известные немецкие политики. Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус выступил в Оснабрюке. По его словам, АдГ пытается изменить политическую систему в стране.

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#германия
#новости
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В Германии тысячи людей вышли на демонстрации
28 января 2024, 08:19

Фото: istockphoto/creisinger

В Дюссельдорфе примерно 100 тысяч человек вышли на акцию против правого экстремизма.
На митинг против правого экстремизма и партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Дюссельдорфе вышли 100 тысяч человек.
DPA пишет, что акции состоялись в Зигмарингене, Ахене, Оснабрюке. На митинги отправились известные немецкие политики. Руководитель Минобороны Германии Борис Писториус выступил в Оснабрюке. По его словам, АдГ пытается изменить политическую систему в стране.

Накануне в ФРГ организовали массовые митинги против ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые протестующие обвиняют в фашизации страны. Причиной демонстраций явилась опубликованная в СМИ информация о том, что в ноябре представители АдГ тайно встретились с руководителями ряда ультраправых и неонацистских организаций.

На встрече был предложен план реэмиграции, то есть предлагалось выдворить из Германии всех соискателей статуса беженца, иностранцев с «правом нахождения» и «не ассимилировавшихся граждан».

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#германия
#политика
#новости
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The Telegraph: для разгрома хуситов ВМС Британии не достаёт огневой мощи
28 января 2024, 08:10

Фото: istockphoto/Arseniy45

Чтобы разгромить хуситов, ВМС Великобритании не хватает огневой мощи.
The Telegraph пишет, что цели на суше в Йемене Великобритания поразить с кораблей не может. Для нанесения удара по контролируемым хуситами территориям, приходится применять авиацию.

Британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри считает, что из-за отсутствия нужных для поражений удаленных целей с моря орудий, ВМС Британии не могут конкурировать с российскими и китайскими, потому что разница в вооружениях та же разница, которая существует между ножом и пистолетом.

Ранее сообщалось, что Россия превосходит западные страны в объёмах и скорости производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов. Об этом сообщает британская газета Telegraph. Отмечается, что президент России Владимир Путин убеждён, что мобилизация оборонной промышленности позволит переломить ход военных действий. При этом западные и украинские генералы обеспокоены такой перспективой.

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#армия
#оружие
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«Россия нам не враг»: В Великобритании начали раздаваться здравые голоса
Лидер британской партии «Наследие» призвал к прекращению вражды Москвы и Лондона
28 января 2024, 06:44

Фото: iStock/ffikretow

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что изображение России как врага Великобритании не соответствует действительности. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокированный на территории России».
«Что за бредятина. Россия нам не враг», — написал Кертен, прокомментировав таким образом сообщение GB News о возможной войне с Россией в ближайшие шесть лет.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал к мобилизации населения и убеждению граждан вступить в армию страны в том случае, если странам Североатлантического альянса придется в итоге напрямую вмешаться в конфликт на Украине.

Ранее французский историк Эммануэль Тодд заявил, что поражение НАТО на Украине сблизит Россию и Германию. По словам Тодда, с 2004 года Штаты пытаются отдалить Германию от России, однако все их попытки будут провальными.

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#великобритания
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