В России разработали дрон «Судного дня»

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Специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений сконструировали FPV-дрон «Судного дня». Об этом директор Центра Дмитрий Кузякин сообщил ТАСС.
Кузякин отметил, что дрон был создан в рамках проекта «Хруст». Данное устройство будет контролировать радиационный фон и обеспечивать безопасность работы личного состава.
Специалист также выразил надежду на то, что использовать данный дрон не придется. Однако не готовиться даже к самым худшим и невероятным сценариям было бы преступлением, заключил Кузякин.
Ранее сообщалось, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Специалист также выразил надежду на то, что использовать данный дрон не придется. Однако не готовиться даже к самым худшим и невероятным сценариям было бы преступлением, заключил Кузякин.
Ранее сообщалось, что специалисты целого ряда военных вузов РФ проходят обучение по программе «Инструктор FPV-дронов» в Новосибирском высшем военном командном училище. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова